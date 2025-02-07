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Bursa'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Firari Yakalandı

Bursa'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Firari Yakalandı
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Bursa'da 'Kasten öldürme' suçundan 41 yıl hapis cezasıyla aranan 41 yaşındaki firari Davut Y., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gemlik ilçesinde saklandığı tespit edilen şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı ve adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Bursa'da 'Kasten öldürme' suçundan 41 yıl hapis cezasıyla aranan 41 yaşındaki hükümlü firari, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, İnfaz Büro Amirliği ekiplerince aranması olan şüphelilere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ederken, ekiplerin radarına takılan ve 'Kasten adam öldürme' suçuyla 41 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü firari 41 yaşındaki Davut Y.,'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli ilerleyen infaz ekipleri şüphelinin Gemlik ilçesinde kayıtsız olarak bir evde kaldığı ve burada saklandığını tespit edince adrese operasyon düzenlendi. Saklandığı adreste yakalanan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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