Bursa'da Karganın Elektrik Hatlarına Teması Yangın Çıkardı

Bursa'da Karganın Elektrik Hatlarına Teması Yangın Çıkardı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir karganın elektrik hatlarına temas etmesi sonucunda çıkan kıvılcımlar kurumuş otları tutuşturdu. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'da karganın elektrik hatlarına teması sonucu çıkan kıvılcımlar kurumuş otları tutuşturdu. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Mudanya ilçesi Şükrü Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Su deposu ilerisinde Çepni yolu, İnci Villaları yol güzergahında başlayan yangın ihbarını alarak müdahale eden Mahalle Muhtarı Şeref Şaş, itfaiye ekipleri, emniyet güçleri ve elektrik idaresinin zamanında ulaşmasıyla yangına müdahale ettiler. Kuru otlarla başlayan yangının zeytin ağaçlarına sıçramaması için büyük çaba gösteren ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Muhtar Şaş yangının bir karganın elektrik hatlarına teması sonucunda yanarak kuru otların üzerine düşmesi sonucunda çıktığını belirtti.

Yangın sonrası itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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