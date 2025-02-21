Bursa'da Kar Yağışı Trafiği Felç Etti

Bursa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, trafiğe hazırlıksız çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler karlı yollarda araçlarını kaydırıp kaza yaptı. O anlar kameraya yansırken, bazı vatandaşlarda kar keyfini doyasıya yaşadı.

Bursa'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü son iki gündür vatandaşları şiddetli kar yağışına karşı uyarıyordu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışına rağmen trafiğe hazırlıksız çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Rampalarda kalan sürücülerin trafik çilesi kameraya yansırken, bir motosikletli dengesini kaybedip yere düştü. Sürücülerin zorlu sınavı kameraya yansıdı. Bazı vatandaşlar kar topu oynayıp, sevdikleriyle fotoğraf çektirdi.

Vatandaşların kar keyfini yaşadığı o anlar da İHA muhabirinin kamerasıyla görüntülendi. Öte yandan, Uludağ'da kar kalınlığı 2 metreyi aştı. - BURSA