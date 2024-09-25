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Bursa'da Kaputu Açık Seyreden Otomobil Şaşırttı

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Bursa'da kaputu açık bir şekilde ilerleyen otomobil, diğer sürücülerin tepkisine rağmen yoluna devam etti. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Bursa'da kaputu açık ilerleyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi, o anlar kamerada

BURSA - Bursa'da bir otomobil kaputu açık bir şekilde seyretmeye başladı. Tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, ön kaputu açık bir şekilde seyretmeye başladı. Diğer sürücülerin kornalı ikazına aldırış etmeyen sürücü saniye saniye kameraya yansırken, yaşanan olayda korkulan olmadı.

Bursa'da Kaputu Açık Seyreden Otomobil Şaşırttı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER DEMİR - 3.Sayfa

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