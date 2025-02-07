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Bursa'da Kamyonun Altında Kalan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Bursa'da Kamyonun Altında Kalan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, geri manevra yapan bir kamyonun altında kalan 66 yaşındaki Nuriye Tan hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da konteynerden çöp aldıktan sonra geri manevra yapan kamyonun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 09: 30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi 1. Okul caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 16 BCT 851 plakalı kamyon, cadde üzerinde bulunan çöp konteynırından çöpleri aldı. Caddede dönmek üzere geri manevra yapan kamyon arkasında bulunan Nuriye Tan'ı (66) fark etmeyerek ezdi. Gürültü sesini duyan şoför, ileri manevra yapınca acı manzara ortaya çıktı. İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 66 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şoför M.B. ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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