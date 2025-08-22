Bursa'da Kamyonetin Kasa Bölümünden Düşen Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Yenişehir ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin kasasından düşen Enes U. yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının durumu iyi.

Olay, Yenişehir-İznik yolu Karaköy Mahallesi Alaylı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Y. (27) idaresindeki 16 UG plakalı açık kasa araç seyir halindeyken, kasada bulunan Enes U (34) dengesini kaybederek yola düştü.

Yaralanan Enes U. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, hastanede tedavi altında alındı. Enes U.'nun durumu iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
