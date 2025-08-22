Bursa'da Kamyonetin Kasa Bölümünden Düşen Kişi Yaralandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasından düşen bir kişi yaralandı.

Olay, Yenişehir-İznik yolu Karaköy Mahallesi Alaylı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Y. (27) idaresindeki 16 UG plakalı açık kasa araç seyir halindeyken, kasada bulunan Enes U (34) dengesini kaybederek yola düştü.

Yaralanan Enes U. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, hastanede tedavi altında alındı. Enes U.'nun durumu iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - BURSA