Kamyonetin altında kaldılar, yürüyerek taburcu oldular

Bursa'da kontrolden çıkan kamyonetin altında kalan anne ve oğlu, hastane tedavisinin ardından taburcu oldu. Şans eseri burunları bile kanamayan ikilinin sağlık durumu iyi.

Bursa'da kontrolden çıkan kamyonetin altında kalan anne ve oğlu, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kamyonetin altında kalan anne ve oğlunun şans eseri burunlarının bile kanamaması dikkat çekti.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Fatma K. idaresindeki kamyonet, kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı, o sırada yolda yürüyen 3 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yayalardan anne Vildan Dönmez ile Efe Dönmez aracın altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar kamyoneti kaldırarak yaralıları kurtardı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonetin altında kalan anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yaşadıkları büyük korkuya rağmen şans eseri ciddi bir yara almadan kurtuldukları belirtildi. Tedavileri tamamlanan Vildan Dönmez ile Efe Dönmez'in hastaneden yürüyerek çıktığı anlar da kameraya yansıdı.

Öte yandan, dehşet anlarının saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
