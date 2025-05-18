Bursa'da Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Bursa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle kaygan yolda meydana gelen kazada otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza merkez Nilüfer ilçesi Çalı Yolu'nda meydana geldi. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda bir otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu kamyonet ve otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.