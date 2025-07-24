Bursa'da Kamyonet Kazası: Bir Yaralı

Bursa'da Kamyonet Kazası: Bir Yaralı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir kamyonetin kamyona çarpması sonucu 43 yaşındaki Osman Ü. yaralandı. Kaza sabah saatlerinde meydana geldi ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza sabah 08: 30 sıralarında, Karacabey-Bandırma karayolu üzerinde Fevzipaşa Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Osman Ü. (43) idaresindeki 16 YV 733 plakalı kamyonet aynı yönde seyreden Sait B. yönetimindeki 63 AGN 117 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyonette bulunan sürücü Osman Ü. yaralı olarak Karacabey Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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