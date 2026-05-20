"Arabanın altında iki kişi vardı" diyerek o anları anlattı: Bursa'da can pazarı kamerada

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımda yürüyen anne ve çocuğu altına aldı. Çevredeki vatandaşların canı pahasına yardımı faciayı önlerken, yardım eden bir kişinin parmakları kesildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin kaldırıma dalarak anne ve çocuğu altına aldığı kazada, çevredeki vatandaşların canı pahasına yardımı faciayı önledi. Dehşet dolu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, yaralılara yardım eden vatandaşlardan birinin parmakları kesildi. Yardıma koşan Orhan Uğur o anları anlattı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Çirişhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kadın sürücü Fatma K. idaresindeki kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. O sırada kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarpan araç, anne Vildan Dönmez ile oğlu Efe Dönmez'i altına aldı.

Kazayı gören vatandaşlar panikle yardıma koştu. Çevrede bulunan çok sayıda kişi, kamyoneti kaldırarak yaralı anne ve çocuğu aracın altından çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan korku dolu anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde vatandaşların zamanla yarışarak kamyonetin altındaki yaralıları kurtarmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Kazanın ardından konuşan Orhan Uğur, yaşadığı korku dolu anları anlatarak, "İçerde kahvaltı yapıyordum. Sesleri duydum dışarı çıktım. Arabanın altında iki kişi kalmış hemen yardım ettik. Vatandaşlarla hep beraber arabayı kaldırdık. Çok şükür çıktılar. Çocuğun bilinci gidip geliyordu ama sonrasında iyi olduğunu öğrendim. Ben de yardım ederken parmaklarımı kestim" dedi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
