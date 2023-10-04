Bursa'da kahvehanede silahlı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehanede meydana gelen silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da kahvehanede bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin şüpheli gözaltına alındı.

Yıldırım ilçesinde dün Ümit Er'in (57) tabancayla öldürülmesine ilişkin aranan kiracısı Metin A. (30), polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen Metin A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Metin A'nın, ifadesinde, ev sahibi Er ile aralarında yaklaşık 6 aydır kira bedeli anlaşmazlığı olduğunu ve bu nedenle silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Çınarönü Mahallesi Aydın Caddesi'nde dün bir kahvehanede arkadaşlarıyla oturan Ümit Er'e çitin dışından tabancayla iki el ateş eden Metin A. kaçmıştı. Ağır yaralanan Er, kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.