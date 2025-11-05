Haberler

Bursa'da Kadın İşletmeci Müşterilerin Kimlik Bilgileriyle Kredi Çekti

Bursa'da Kadın İşletmeci Müşterilerin Kimlik Bilgileriyle Kredi Çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İznik ilçesinde beyaz eşya ana bayisi Öznur K., çok sayıda müşterisinin kimlik bilgilerini kullanarak kredi çekti. Mağdurların şikayetleri sonrası gözaltına alınan Öznur K., mahkemece ev hapsine alındı ve yurt dışı yasağı getirildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde beyaz eşya ana bayisi kadın işletmeci, çok sayıda müşterisinin kimlik bilgileriyle bir finans kuruluşu aracılığıyla kredi çekti. Mağdurların durumu fark edip savcılığa başvurması üzerine gözaltına alınan Öznur K. sevk edildiği mahkemece ev hapsi ve yurt dışı yasağı verildi.

Alınan bilgiye göre, İznik'te beyaz eşya bayiliğini yapan Öznur K. beyaz eşya kredisi adı altında bir çok müşterisi adına kredi çekti. Kendi isimleri adına haberleri olmadan kredi çekildiğini fark eden vatandaşlar emniyete başvurdu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri talimat üzerine araştırma başlattı.

Sosyal medyada yaptığı çekimler ve beyaz eşya kullanımı ile ilgili vatandaşları uyaran videoları ile tanınan Öznur K. polis ve jandarma operasyonuyla Bilecik Osmaneli ilçesindeki köy evinde gözaltına alınıp Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. .

Bir finans kuruluşunun uygulaması aracılığıyla kredi vurgunu yaptığı öne sürülen Öznur K. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Öznur K. İfadesinde malı mülkü olduğunu onları satıp mağdurlara ödeme yapacağını söylediği iddia edildi. Öznur K . ev hapsinde olacak ve yurtdışına çıkamayacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD'yi ayağa kaldıran kaza kamerada! Kargo uçağı bomba gibi patladı

Ülkeyi yangın yerine çeviren kaza kamerada! Uçak bomba gibi patladı
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: kızı savcılığa çağrıldı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Kızını ifadesi ortaya çıktı
CHP'nin itirazı reddedildi, İstanbul'da kayyum devam edecek

Mahkeme CHP'nin İstanbul itirazıyla ilgili kararını verdi
Yangında 5 çocuğu ölmüştü! Anneye neticeyi öngörmesi mümkün olmadığı için ceza verilmemiş

5 çocuğu yangında ölmüştü! İşte anneye ceza verilmemesinin gerekçesi
Kimlik isteyen polise sosyal medyasını açtı, 46 bin lira ceza yedi

Kimlik isteyen polise sosyal medyasını açtı, 46 bin lira ceza yedi
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: kızı savcılığa çağrıldı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Kızını ifadesi ortaya çıktı
Kahvehanedeki vahşette lastik patladı, katil yakalandı

Kahvehanedeki vahşette lastik patladı, katil yakalandı
Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu felaketi: 66 ölü

Kalmaegi Tayfunu felakete yol açtı: 66 ölü, onlarca kayıp
Bu bir ilk! New York'ta belediye başkanlığını Müslüman Zohran Mamdani kazandı

Trump'a büyük şok! Seçimi tehditler savurduğu Müslüman aday kazandı
Bir süredir tedavi görüyordu! Bekir Bozdağ'ın son hali dikkat çekti

Bir süredir tedavi görüyordu! Bekir Bozdağ'ın son hali dikkat çekti
Ülkeyi karıştıran skandal! Kadın gardiyan, cezaevi mescidinde mahkum ile yakalandı

Kadın gardiyan, cezaevi mescidinde mahkum ile basıldı
Yürek yakan anlar! Saatlerce annesinin başında ağladı

Yürek yakan anlar! Saatlerce annesinin başında ağladı
Davutoğlu'ndan olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...

Olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...
Beyaz Saray duyurdu: Satışı yasaklandı, ABD dışına çıkamaz

Beyaz Saray duyurdu: Satışı yasaklandı, ABD dışına çıkamaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.