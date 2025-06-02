Bursa'da sokak ortasında film gibi olay: Kaputa asılan kadın araçla birlikte sürüklendi

Bursa'da sokak ortasında film gibi olay: Kaputa asılan kadın araçla birlikte sürüklendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir kadın, hareket halindeki bir aracın kaputuna çıkarak sürücünün ilerlemesine engel oldu. Sürücünün geri manevra yaparken başka bir araca çarpmasıyla kaza meydana geldi. Olayın ardından polis inceleme başlattı.

Bursa'da dün gece meydana gelen olayda, hareket halindeki bir aracın kaputuna çıkan kadın, dakikalarca sürücünün ilerlemesine izin vermedi. O anlar kameraya yansırken, kadından kurtulmaya çalışan sürücü park halindeki otomobile çarptı.
İddiaya göre, Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, sokakta seyir halinde olan bir otomobilin önüne atlayarak kaputuna çıktı. Kadının neden böyle bir harekette bulunduğu bilinmezken, araç sürücüsü büyük panik yaşadı. Sürücü, kadından kurtulmak amacıyla geri manevra yapmaya çalıştığı sırada, arkasında park halinde duran başka bir araca çarptı. Yaşanan kaza mahallede büyük ses getirirken, çevreye toplanan vatandaşlar olayı şaşkın bakışlarla izledi.
İhbar üzerine gelen polis tarafları ayırırken, konuyla ilgili çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Dünyaca ünlü yıldızın düştüğü hale bakın
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa 'evet' dedi

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi! Anne, baba dediği iki isim yoktu
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler

Türk kadınlara skandal hakaretler! Tacizci Hint Youtuber gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.