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İplerini koparan kurbanlık dana 5 kişiyi yerlerde sürükledi

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Bursa'da sahiplerinin ipleri esnek bırakmasıyla bir anda koşmaya başlayan kurbanlık dana, kendisini durdurmak isteyen 5 kişiyi yerlerde sürükledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir grup aldıkları kurbanlık dananın iplerini esnek bırakınca, dana bir anda koşmaya başladı.

KALABALIKTAN ÜRKTÜ

5 kişi danayı zapt etmek için uğraşırken, kalabalıktan ürken dana, kendisini durdurmak isteyenleri yerde sürükledi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kurbanlık dananın vatandaşları yerlerde sürükledi ve kalabalığın danayı zapt etmeye çalıştıkları anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Osmangazi Bursa 3.Sayfa Haberler

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