İplerini koparan kurbanlık dana 5 kişiyi yerlerde sürükledi
Bursa'da sahiplerinin ipleri esnek bırakmasıyla bir anda koşmaya başlayan kurbanlık dana, kendisini durdurmak isteyen 5 kişiyi yerlerde sürükledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir grup aldıkları kurbanlık dananın iplerini esnek bırakınca, dana bir anda koşmaya başladı.
KALABALIKTAN ÜRKTÜ
5 kişi danayı zapt etmek için uğraşırken, kalabalıktan ürken dana, kendisini durdurmak isteyenleri yerde sürükledi.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Kurbanlık dananın vatandaşları yerlerde sürükledi ve kalabalığın danayı zapt etmeye çalıştıkları anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.