Haberler

Bursa'da 6 milyon 360 bin kaçak makaron ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Emniyet Müdürlüğü, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışma kapsamında 6 milyon 360 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 6 milyon 360 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, dış illerden Bursa'ya yüklü miktarda kaçak makaron sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbarat aldı. Bunun üzerine ekipler, şüpheli şahısları teknik ve fiziki takibe alarak gerekli önlemleri aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda E.A. ve İ.D. isimli şüphelilerin kullandığı araç, Bursa-İstanbul otoyolu üzerinde seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramada 6 milyon 360 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan E.A. ve İ.D. isimli şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

