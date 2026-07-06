Haberler

Kaçak yabancı uyrukluların çalıştırıldığı iş yerine operasyon

Kaçak yabancı uyrukluların çalıştırıldığı iş yerine operasyon
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Nilüfer'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda, çalışma izni olmadan kaçak çalıştırılan 10 yabancı uyruklu tespit edildi, organizatör gözaltına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çalışma izni bulunmadan kaçak olarak çalıştırılan 10 yabancı uyruklu şahıs tespit edilirken, organizatör olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Denetimlerde iş yerinde çalışır vaziyette bulunan 10 yabancı uyruklu erkek şahıs tespit edildi. Yapılan incelemede, 1 kişinin kimliksiz olduğu, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı ve yasal kalış hakkının bulunmadığı belirlendi. Ayrıca 3 kişinin vize ihlali yaptığı ve yasal kalış haklarının bulunmadığı, 6 kişinin ise Bursa'ya kayıtlı oturma iznine sahip olmasına rağmen çalışma izni olmaksızın kaçak olarak çalıştırıldığı tespit edildi. İş yerinin de çalışma izin ruhsatının bulunmadığı öğrenildi. Kimliksiz ve vize ihlali yaptığı belirlenen 4 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yabancı uyruklu şahısları temin ederek çalıştırdığı belirlenen organizatör konumundaki 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı

NATO Zirvesi'nde tarihi karar! İlk kez resmi gündeme alındı
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da

Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor Stadyumu'nun son halini görenler tanıyamıyor

Amedspor'un stadının son halini görenler tanıyamıyor
Sergen Yalçın'ın 'Ne yeteneği var ki' dediği Haaland rekora koşuyor

Sergen Yalçın'ın "Ne yeteneği var ki?" dediği futbolcu rekora koşuyor
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, NATO'ya hazır

Tarihi zirvenin merkezinde tüm hazırlıklar tamam
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var

Gözde üniversitede skandal! 1 milyon doları giden ünlü cerrah var
Gülşen, Umut Akyürek'e 5 milyon liralık tazminat davası açtı

Gülşen'den Umut Akyürek'e milyonluk hakaret davası!

Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu

Cenk Tosun'un yeni adresi çok sürpriz!
Kuyudan su çekmek isterken canından oldu

Kuyudan su çekmek isterken canından oldu