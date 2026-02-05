Bursa'da 800 litre kaçak şarap ele geçirildi

Bursa'nın İznik ilçesinde bir iş yerinde yüklü miktarda kaçak alkol ve alkol üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, dün ilçedeki bir şahsa ait iş yerinde polis ekiplerince arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada 800 litre el yapımı şarap, 5 litre şişelenmiş ve bandrolsüz şarap, 500 kilogram şarap yapımında kullanılan üzüm posası ile 500 gram alkol aroma kiti, 1 adet üzüm sıkma makinesi, 1 adet üzüm eleme makinesi, 1 adet alkol şişeleme makinesi, 2 adet damıtma ve bekletme kazanı, 5 adet alkolmetre, 750 adet boş şarap şişesi, bin adet şarap tıpası ve üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan 50 adet alkol şişesi ile 3 kılıç ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BURSA