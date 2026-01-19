Haberler

Uludağ'da mahsur kalan vatandaşlara JAK timi müdahale etti

Uludağ'da mahsur kalan vatandaşlara JAK timi müdahale etti
Güncelleme:
Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi, Uludağ Kayak Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlara müdahale ederek kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahale sonrası hastaneye sevk edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Uludağ Kayak Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlara yönelik kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Uludağ Kayak Merkezi'nde yaşanan olayda mahsur kalan vatandaşlar için ihbar üzerine harekete geçen JAK Timi, kısa sürede bölgeye ulaşarak, mahsur kalan vatandaşlara güvenli şekilde müdahale etti. Olayda yaralanan vatandaşlara JAK Timi tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavileri için hastaneye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
