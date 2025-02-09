Bursa'da İznik Sanayi Sitesinde Genç Bir Adam Ölü Bulundu
Bursa'nın İznik ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir dükkanda, sabaha karşı genç bir adam hareketsiz halde bulundu. Olayla ilgili polis ve sağlık ekipleri incelemelerini sürdürüyor. Genç adamın kesin ölüm sebebi otopsi raporu ile belirlenecek.
Bursa'nın İznik ilçesinde sanayi sitesindeki dükkanda bir genç ölü bulundu.
Olay, sabaha karşı İznik Sanayi Sitesinde meydana geldi. Bir gece iş yerinde kalması için izin verdiği Ahmet Yakar'ı sabah kapıyı açtığında hareketsiz halde gören dükkan sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik güçleri olay yerinde incelemelerini sürdürürken, Yakar'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi raporu ile netlik kazanacak.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA