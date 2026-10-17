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Bursa'da İznik Gölü kıyısında vatandaşlar soğuk havaya rağmen dalgalar arasında yüzdü

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Bursa'da İznik Gölü kıyısında vatandaşlar soğuk havaya rağmen dalgalar arasında yüzdü
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Bursa ve ilçelerinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava İznik Gölü çevresinde de sürüyor. Kıyıda bir araya gelen vatandaşlar soğuk havaya ve yükselen dalgalara aldırış etmeden gölün sularına girerek yüzdü, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Bursa ve ilçelerinde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava İznik Gölü çevresinde de etkili oluyor Yağışla birlikte şiddetini artıran rüzgar göl yüzeyinde yüksek dalgalar oluştururken kıyıda dikkat çeken anlar yaşandı

İznik Gölü kıyısında bir araya gelen bir grup vatandaş soğuk havaya ve yükselen dalgalara aldırış etmeden kendilerini gölün sularına bıraktı Zaman zaman etkisini artıran dalgalar arasında yüzen vatandaşlar zorlu hava şartlarına rağmen gölün keyfini çıkardı

Son günlerde bölgede etkili olan sağanak yağışlar ve düşen hava sıcaklıkları nedeniyle göl çevresinde soğuk hava hakim olurken vatandaşların dalgalar arasındaki yüzme keyfi ilginç görüntülere sahne oldu

Soğuk havaya ve dalgalara meydan okuyan vatandaşların o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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