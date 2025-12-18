Haberler

Küllükte unutulan sigara yangına neden oldu

Küllükte unutulan sigara yangına neden oldu
Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesinde işçilerin konakladığı bir barakada, küllükte unutulan sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı. Yangın sırasında uyuyan işçiler dumanı fark ederek dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.

Bursa'da işçilerin konakladığı barakada küllükte unutulan sigara izmariti nedeniyle çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, saat 06.00 sıralarında Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir iş yerindeki, işçilerin konakladığı barakada küllükte unutulan sigara izmariti nedeniyle yangın başladı. Yangın sırasında barakada uyuyan işçiler, dumanı fark ederek birbirlerini uyandırdı ve hızla dışarı çıktı. Kısa sürede barakayı saran alevler paniğe neden olurken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, çevrede bulunan ağaçlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, barakada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

