Bursa'da İşçi Spiralle Bacağını Kesti
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında bir işçi, spiralle boru keserken dikkatsizlik sonucu sağ bacağını keserek yaralandı. Olay yerine ambulans sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda spiralle bacağını kesen işçi yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Altunel Sokak'ta altyapı çalışmaları alanında meydana geldi. İşçi Emin K. (61), spiralle boru kesmeye başladı. İşçi bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ bacağını spiralle kesti. Yaralanan Emin K., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, ilk tedavinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
