Bursa'da İpek Böceği Tramvayında Yangın Çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken arıza yapan "İpek Böceği" tramvayında yangın çıktı. Dumanların yükseldiği tramvayda yolcular kısa sürede tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli aksamalar yaşandı.

Olay, Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde sefer yapan "İpek Böceği" tramvayının elektrik sisteminde henüz belirlenemeyen bir arıza meydana geldi. Arızanın ardından araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden vatman, tramvayı durdurarak kapıları açtı ve yolcuların güvenli şekilde tahliyesini sağladı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmazken, tramvayda maddi hasar meydana geldi. - BURSA