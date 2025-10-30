Haberler

Bursa'da İpek Böceği Tramvayında Yangın Çıktı

Bursa'da İpek Böceği Tramvayında Yangın Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken arıza yapan 'İpek Böceği' tramvayında yangın çıktı. Yolcular güvenli bir şekilde tahliye edilirken, itfaiye yangına müdahale etti. Olayda yaralanan olmadı ancak tramvayda maddi hasar oluştu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken arıza yapan "İpek Böceği" tramvayında yangın çıktı. Dumanların yükseldiği tramvayda yolcular kısa sürede tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli aksamalar yaşandı.

Olay, Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde sefer yapan "İpek Böceği" tramvayının elektrik sisteminde henüz belirlenemeyen bir arıza meydana geldi. Arızanın ardından araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden vatman, tramvayı durdurarak kapıları açtı ve yolcuların güvenli şekilde tahliyesini sağladı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmazken, tramvayda maddi hasar meydana geldi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
1 milyon emekliye kötü haber! Maaşlarından kesinti yapılacak

Yüz binlerce emekliye kötü haber! Maaşlarından kesinti yapılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaray'da 2 grup arasında kavga! Genç kızlar olanları gülerek izledi

Malum saç traşlı 2 grup birbirine girdi, genç kızlar gülerek izledi
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Seyir halindeki araçtan 'İmdat' diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
Marmaray'da 2 grup arasında kavga! Genç kızlar olanları gülerek izledi

Malum saç traşlı 2 grup birbirine girdi, genç kızlar gülerek izledi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın ne konuştukları ortaya çıktı

Sohbetin perde arkası: Biri anlattı diğeri dinledi
Görüntü Türkiye'den! Gökyüzünden örümcek ağı yağdı

Gören kamerasına sarıldı! Gökten örümcek ağı yağdı
Tartışmaların odağındaki hastane satıldı

Tartışmaların odağındaki hastane sessiz sedasız satıldı
Bahis skandalını farklı boyuta taşıyacak iddia: VAR odasında...

Bahis skandalını farklı boyuta taşıyacak iddia: VAR odasında...
Liverpool'a sahasında soğuk duş! Darmadağın oldular

Ne olacak bu takımın hali?
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcular hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan Cenk ve İrfan Can hakkında olay gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.