Bursa'da iniş takımı kırılan eğitim uçağındaki 2 kişi ölümden döndü
Bursa'nın Yunuseli Havalimanı'ndan bugün öğle saatlerinde kalkan bir eğitim uçağının, geri dönüşte piste konduğu sırada iniş takımları kırıldı. Uçakta bulunan eğitmen pilot ve pilot adayı kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Yunuseli Havaalanı'nda, özel bir uçuş okuluna ait çift kişilik uçak, iniş sırasında piste sert çarptı.
SÜRÜKLENEREK DURABİLDİ
Saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, uçağın pervanesi zemine temas etti ve uçak sürüklenerek durabildi.
PİLOT VE YOLCU YARALANDI
Kaza sonucu pilot Erkan Hoş ve yanındaki yolcu yaralandı. Olay yerine hızla sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Pilot ve yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatı rken, uçağın iniş esnasındaki teknik durumu araştırılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa