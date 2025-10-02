Haberler

Bursa'da İlçe Sağlık Müdürlüğü Yangınında Sabotaj İhtimali

Bursa'da İlçe Sağlık Müdürlüğü Yangınında Sabotaj İhtimali
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binasında meydana gelen yangın sonrası yapılan incelemelerde sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da, Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binasında çıkan yangında sabotaj ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Yangın, sabaha karşı saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü binasından dumanlar yükseldiğini fark eden çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapı kilidini kırarak girdikleri binada farklı odalarda yangın meydana geldiğini belirledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor

Yangın sonrasında olay yerine gelen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Çetin, Orhangazi İlçe Sağlık Müdürü Hasan Sakallı ve Orhangazi İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hüsnü Zeybek binada incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre binanın güvenlik kamera görüntülerini kaydeden kaydedici cihazın yerinden sökülerek alındığı belirlendi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ise yangın merdiveninin kapısının açık olduğunu tespit ettiği öğrenildi. Sabotaj ihtimali üzerinde durulurken, yangınla ilgili soruşturma genişletildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kiralık katil itirafı: Suikast tehdidiyle sarsıldım

Şok İtiraf: Beni öldürmek için kiralık katil tutuldu
Kolombiya, Sumud filosuna saldırı sonrası İsrailli diplomatları sınır dışı ediyor

Dünyayı sarsan baskın sonrası İsrailli diplomatlara kapıyı gösterdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.