Bursa'da İlçe Sağlık Müdürlüğü Yangınında Sabotaj İhtimali

Bursa'da, Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binasında çıkan yangında sabotaj ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Yangın, sabaha karşı saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü binasından dumanlar yükseldiğini fark eden çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapı kilidini kırarak girdikleri binada farklı odalarda yangın meydana geldiğini belirledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor

Yangın sonrasında olay yerine gelen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Çetin, Orhangazi İlçe Sağlık Müdürü Hasan Sakallı ve Orhangazi İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hüsnü Zeybek binada incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre binanın güvenlik kamera görüntülerini kaydeden kaydedici cihazın yerinden sökülerek alındığı belirlendi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ise yangın merdiveninin kapısının açık olduğunu tespit ettiği öğrenildi. Sabotaj ihtimali üzerinde durulurken, yangınla ilgili soruşturma genişletildi. - BURSA