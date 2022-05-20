Bursa'da ikinci el telefon dolandırıcısı yakayı ele verdi - Haberler

Bursa'da ikinci el telefon dolandırıcısı yakayı ele verdi

BURSA - Bursa'da ileri tarihli dekont ile 9 kez ikinci el telefon dolandırıcılık suçu gerçekleştiren şüpheli yakayı ele verdi.

Bursa'da internet üzerinde sıfır ve ikinci el eşya alım satımı yapılan alışveriş sitelerinde, vatandaşlar tarafından satışa sunulan özellikle sıfır ve ikinci el cep telefonlarına müşteri olup ileri tarihli EFT dekontunu gönderip sonrasında iptal edilerek dolandıran şebekeye Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 9 farklı dolandırıcılık olayına karışan 47 yaşındaki şüpheli E Ö. dolandırıcılığı gerçekleştirdiği cep telefonu ile birlikte gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.