Haberler

2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu bir yolcu yaralanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan Sürücü Zümre İ.(19) yönetimindeki 16 AC 3360 plakalı otomobil, aynı yöne seyrederken aniden önüne geçen sürücü Osman A.(18) yönetimindeki 16 YS 374 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken 16 AC 3360 plakalı otomobildeki yolcu Aleyna D.(19) yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi

İsrail "Hamaney öldü" diyor! Dünyanın gözü İran'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'a saldırılara Devlet Bahçeli'den ilk tepki: Saldırı terör devleti İsrail tarafından yapıldı

Saldırılarla ilgili ilk açıklamasını yaptı! Hedefinde o ülke var
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Gözünü Süper Lig'e diken lider Erzurumspor FK, kentte şampiyonlar gibi karşılandı

Süper Lig'e yükselmeye hazırlanan takım şampiyonlar gibi karşılandı
Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor: Yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız

Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor! Vuracakları noktaları verdiler
İran'a saldırılara Devlet Bahçeli'den ilk tepki: Saldırı terör devleti İsrail tarafından yapıldı

Saldırılarla ilgili ilk açıklamasını yaptı! Hedefinde o ülke var
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü

Trump'tan Hamaney'le ilgili kafaları iyice karıştıracak açıklama