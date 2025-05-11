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Bursa'da İki Motosikletin Çarpışması Sonucu 2 Yaralı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki motosiklet çarpıştı. Kazada hafif yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Bursa'da iki motosikletinin karıştığı kaza kamerada : 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Küçükbalıklı Mahallesi'nde 4 yol ağzına hızlı giren motosikletli başka bir yönden gelen motosikletlinin çarpmasıyla savruldu. Çarpışmanın şiddetiyle her iki sürücü de yola savruldu. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücülerinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hastaneye kaldırılarak tedbir amaçlı kontrol altına alındıkları öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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