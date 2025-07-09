Bursa'da İki Grup Arasında Kavga: 3 Yaralı

Bursa'da İki Grup Arasında Kavga: 3 Yaralı
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Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Olayda 3 kişi yaralanırken, kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Kanalboyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine yumruklarla saldırırken, çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kavga anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahısların birbirine saldırdığı ve çevredekilerin araya girmeye çalıştığı anlar yer aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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