Bursa'da İki Çocuğun İznik Gölü'nde Cansız Bedeni Bulundu

Bursa'da İki Çocuğun İznik Gölü'nde Cansız Bedeni Bulundu
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde serinlemek için İznik Gölü'ne giren iki kuzen, kaybolduktan sonra yapılan arama çalışmaları sonucu cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde serinlemek için İznik Gölü'ne giren ve kaybolan iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı İznik Gölü Çamlık sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gemlik'ten aileleriyle birlikte piknik yapmak üzere göle gelen Anıl Berat Yılmaz (9) ve Yener Çakır (8) isimli kuzenler serinlemek amacıyla göle girdi. Bir süre sonra çocuklardan haber alınamaması üzerine aileler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gölde yapılan ilk incelemede çocuklara ait terliklerin su kenarında olduğu tespit edildi. Yaklaşık iki saat süren arama çalışmalarının ardından çocukların, gölde bulunan Devlet Su İşleri'ne ait sulama pompasının su toplama bölgesine sürüklendikleri ortaya çıktı.

Çocukların cenazeleri, Mudanya Deniz Polisi'ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu su altından çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, göl çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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