Bursa'da İki Çocuğa Şiddet Uygulayan Şahıs Serbest Bırakıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki küçük çocuğu darbedip yerden yere vuran şahıs güvenlik kameralarına yakalanmış, kısa süre sonra gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gün merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi Dönüşüm Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda yaşayan Yusuf K. (53) henüz 6 yaşındaki Ömer E. ile 5 yaşındaki Ömer E. I.'yı darbetti. Çocuklarının darbedildiğini gören aileler büyük şok yaşarken, olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan çocuklardan Ömer E.'nin sol kol omuz alt kısmında kırık tespit edildi. Yaşanan dehşet anları sitenin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde küçük çocukların darbedildiği anlar mahalleliyi isyan ettirdi.

Olay sonrası harekete geçen polis, şüpheli Yusuf K.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Şüpheli, hakkında "kasten yaralama" suçundan tahkikat başlatılıp, mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - BURSA