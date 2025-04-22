Bursa'da Husumet Kavgasında Öldüresiye Dayak Anbean Kaydedildi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki kişi, husumetlisi olduğu bir kişiyi cadde üzerinde döverken cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga, bir kadının müdahalesiyle sona erdi.
Bursa'da öldüresiye dayak kamerada
BURSA - Bursa'da 2 kişi, iddiaya göre husumetlisi olduğu 1 kişiyi öldüresiye dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kavgayı ise çevrede bulunan bir kadın ayırdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 grup cadde üzerinde birbirleriyle denk geldi. 2 şüpheli, tek başına yürüyen husumetlisini araya alıp dövmeye başladı. Öldüresiye dayak amatör kameraya yansırken, kavgayı ise yoldan geçen bir kadın güçlükle ayırdı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR - 3.Sayfa