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Bursa'da Husumet Kavgasında Öldüresiye Dayak Anbean Kaydedildi

Bursa'da Husumet Kavgasında Öldüresiye Dayak Anbean Kaydedildi
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki kişi, husumetlisi olduğu bir kişiyi cadde üzerinde döverken cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga, bir kadının müdahalesiyle sona erdi.

Bursa'da öldüresiye dayak kamerada

BURSA - Bursa'da 2 kişi, iddiaya göre husumetlisi olduğu 1 kişiyi öldüresiye dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kavgayı ise çevrede bulunan bir kadın ayırdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 grup cadde üzerinde birbirleriyle denk geldi. 2 şüpheli, tek başına yürüyen husumetlisini araya alıp dövmeye başladı. Öldüresiye dayak amatör kameraya yansırken, kavgayı ise yoldan geçen bir kadın güçlükle ayırdı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR - 3.Sayfa
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