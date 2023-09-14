Bursa'da Hurda Toplama Kavgası

Hasret T. ile babası Selahattin T., gün içerisinde 'hurda toplama' meselesi nedeniyle A.A. ve E.A. adlı kardeşler ile tartıştı. Tartışma sonrası 2 kardeş, dün akşam saat saatlerinde Selahattin T.'nin Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki evine geldi. Burada hurdacılar arasında yine tartışma çıktı. Çıkan kavgada baba ile oğlu sopalar ile saldırırken; 2 kardeş sopa ve elektroşok aleti ile karşılık verdi. Kavga, mahalle halkının araya girmesi ile sona erdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Selahattin A.'nın kızına, "Silahı alıp, gelsene. Koş, yatağın altında" diyerek seslendiği anlar, kamerada duyuldu. Hastaneye gidip, darp raporu alan taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.