Film gibi takip: 85 kamera izlendi 950 araç incelendi, hırsız kameradan yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen iki ayrı evden hırsızlık olayının faili polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin, yaklaşık 500 bin TL'lik zarara yol açtığı ve 29 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Öte yandan, şüphelinin rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesi Beşevler ve 30 Ağustos mahallelerinde bulunan iki ayrı ikametin zemin katlarına giren şüphelinin, PVC pencereleri zorlayarak hırsızlık yaptığı tespit edildi. Olayların aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 85 güvenlik kamerası ile 950 aracı incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, 28 suç kaydı bulunan K.A. isimli şahsın hırsızlık olaylarını kırmızı renkli bir araçla gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelinin ayrıca daha önceden işlediği suçlardan dolayı 29 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Yakalanmamak için kız arkadaşının evinde saklandığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde bulunan bir sitede düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

