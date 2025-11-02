Haberler

Bursa'da Hırsızlık Olayında İki Şüpheli Yakalandı

Bursa'da Hırsızlık Olayında İki Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili şüphelileri tespit ederek yakaladı. Çalınan 46 çuval ceviz ele geçirildi.

Bursa'da Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Balıkesir'in Bandırma ilçesi Kuşcenneti Mahallesi'nde 1 Kasım 2025 günü meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili şüphelilerin tespit edilerek yakalandığı bildirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bursa Emniyet Müdürlüğümüz Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir İli Bandırma İlçesi Kuşcenneti Mahallesinde 01.11.2025 günü meydana gelen Hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlığı gerçekleştiren şahıslar ve araç tespit edilmiş. Çalınan 46 çuval (yaklaşık 1 ton) ceviz olayın 2 şüphelisi ile birlikte yakalanarak Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı personellerine teslim edilmiştir" ifadelerinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
