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Bursa'da Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu: 1200 Polis Görevde

Bursa'da Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu: 1200 Polis Görevde
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Bursa'da düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 1200 polis görev aldı. Operasyonda 50 uyuşturucu taciri yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Bursa'da 1200 polisin katılımıyla şafak vakti yapılan ve helikopter destekli "Şok" operasyon ile uyuşturucu tacirleri yataklarında kıskıvrak yakalandı. Operasyon öncesi İl Emniyet Müdürü ekipleri dualarla uğurlarken, "Milletin kanını emenlere tertemiz operasyon yapacaksınız" diyerek operasyona uğurladı.

Bursa'da Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şafak vakti uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyon öncesi konuşan İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, "Ekiplerimizin çalışmalarıyla asayiş yönünden Türkiye'nin en başarılı illerinden birisiyiz. Her zaman söylüyorum, vatandaşımızın kanını emen kan emicilere karşı tertemiz operasyon yapacağız. Yolunuz açık, kazanız mübarek olsun" dedi.

Koçbaşları ile kapılar kırıldı, kan emiciler şafak vakti yaka paça gözaltına alındı

Yapılan operasyona 10 özel harekat, 10 çevik kuvvet, 12 dedektör köpek, 1 helikopter, 3 insansız hava aracı, 120 ekip olmak üzere toplam 1200 personel katıldı. Kan emicilerin kaldıkları evlerin kapıları koçbaşları ile kırıldı, şüpheliler yaka paça gözaltına alındı. Yapılan operasyon neticesinde 137 ara yakalamada 191 şahıs hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak için uyuşturucu satın almak' suçundan tahkikat yapılırken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve 22'si cezaevinde olan 50 şahıs yakalandı.

Yapılan ara yakalamalar ve operasyonda yapılan ikamet aramalarında 6 kilo 100 gram metamfetamin, 2 kilo 500 gram esrar, 550 gram bonzai, 63 adet yeşil reçeteye tabi hap, 20 adet tabanca, 210 adet fişek, 3 adet tüfek, 3 adet kartuş, 2 adet hassas terazi ve 34 bin 310 lira nakit para ele geçirildi. Yürütülen operasyon çerçevesinde adliyeye sevk edilen 72 şüpheliden 36'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 13 şüpheli ise adli kontrol şartı aldı. 1 şahıs ise Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.

Ayrıca, yapılan operasyon sonucu yürütülen dosyada tutuklu sayısı 58 oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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