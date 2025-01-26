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Bursa'da Heimlich Manevrası ile Yaşlı Adam Kurtarıldı

Bursa'da Heimlich Manevrası ile Yaşlı Adam Kurtarıldı
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Bursa'da bir kaynak işçisi, kahvede yemek yerken nefessiz kalan yaşlı adama heimlich manevrası uygulayarak hayatını kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir kişi, işe gitmeden çay içmek için uğradığı kahvede yaşlı adamın yemek yerken nefessiz kaldığı fark edince haberlerden izlediği heimlich manevrasıyla nefessiz kalan adamın boğazına kaçan ekmeği çıkardı. O anlar kameraya yansırken, kaynak işçisi adam, "Haberlerden izlediğim kadarıyla müdahale ettim. Çok şükür kendisine geldi" diye konuştu.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde kaynak işçisi olarak çalışan İsmail Hakkı Arslan, akşam saatlerinde iş çıkışı bulunduğu mahallenin kahvesine giderek çay içmek istedi. Kahveye giren Arslan, mahalle büyüğü olarak tanıdığı 77 yaşındaki Hüseyin Dinç'in yemek yerken nefessiz kaldığı görünce, kendisine heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahaleyle nefes borusuna kaçan ekmek parçası çıkınca, yaşlı adam derin bir nefes aldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kaynak işçisi olarak çalışan 2 çocuk babası Arslan, " Olayın olduğu saatte ben işten geliyordum. Çay içeyim diye eve gitmeden de bir çay içeyim dedim. Mahallemizin büyüğü olarak tanıdığımız Hüseyin amcamızın da nefessiz kaldığını fark ettim. Buradaki arkadaşlar sırtına vurdular ama kendine gelmeyince, ben de haberlerden izlediğim heimlich manevrasını uygulamadım. Boğazına kaçan ekmek çıktı. Derin bir nefes aldıktan sonra kendine geldi. Çok şükür şuan sağlık durumu iyi" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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