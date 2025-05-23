Bursa'da Hayvan Çiftliğinde Yangın: Canlı Hayvanlara Zarar Gelmedi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan canlı hayvan çiftliğindeki yangın havadan görüntülendi. Bir buçuk saatlik mücadele sonrası kontrol altına alınan yangında hayvanlara zarar gelmediği öğrenildi.

Yangın, Yenişehir ilçesi Yeniegün Mevkisi'nde 11.30 sıralarında meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 4 farklı itfaiye istasyonundan toplam 7 araç ve 21 itfaiye personelinin mücadele verdiği yangın, yaklaşık bir buçuk saat sonra kontrol altına alındı. Yangının boyutu ise havadan dron ile görüntülendi.

Çiftlikte bulunan 150 büyükbaş hayvanın ise yangından bir süre önce otlatılmak üzere meraya götürüldüğü öğrenildi. Bugün yanan hayvan çiftliğine de dışarıdan büyük bir sevkiyat yapılacağı ve faciadan dönüldüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. Alev alev yanan çiftlik de dron ile havadan görüntülendi. - BURSA