Haberler

Bursa'da maganda dehşeti kamerada

Bursa'da maganda dehşeti kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Hacivat Mahallesi'nde bir kişi, elindeki tabancayla havaya peş peşe ateş açıp bu anları sosyal medyada 'Artık kaybedecek bir şeyimiz yok' notuyla paylaştı. Olay mahallede paniğe neden olurken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Bursa'da bir şüpheli, tabancayla havaya peş peşe ateş açtığı anları sosyal medyada paylaştı. "Artık kaybedecek bir şeyimiz yok" ifadelerini kullanan şahsın tehlike saçtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Y. isimli şüpheli, elindeki tabancayla havaya art arda ateş açtı. Silah sesleri mahallede paniğe neden olurken, şüphelinin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada "Artık kaybedecek bir şeyimiz yok" notuyla paylaştığı ortaya çıktı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar duruma tepki gösterdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Denizli'de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi

Dev derbi penaltılara gidince olanlar oldu!
Hasan Can Kaya'nın genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı

Genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı
Yüksel Yıldırım'ın 'Fenerbahçe'nin içinden geçerdik' sözlerine gece yarısı yanıt geldi

"Fenerbahçe'nin içinden geçerdik" sözlerine gece yarısı bomba yanıt
İzmir'de evinden çıkan şüphelileri kovalayan genç vurularak öldürüldü

Evinden çıkan şüphelileri kovalayan genç vurularak öldürüldü
Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi

Dev derbi penaltılara gidince olanlar oldu!
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı

Bu iddia doğruysa savaşın seyri değişir
Oyuncu Ufuk Bayraktar'dan 8 Mart yürüyüşüne müdahale! Polis araya girdi

Ünlü oyuncudan 8 Mart yürüyüşüne müdahale! Polis güçlükle durdurdu