Bursa'da maganda dehşeti kamerada

Bursa'da bir şüpheli, tabancayla havaya peş peşe ateş açtığı anları sosyal medyada paylaştı. "Artık kaybedecek bir şeyimiz yok" ifadelerini kullanan şahsın tehlike saçtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Y. isimli şüpheli, elindeki tabancayla havaya art arda ateş açtı. Silah sesleri mahallede paniğe neden olurken, şüphelinin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada "Artık kaybedecek bir şeyimiz yok" notuyla paylaştığı ortaya çıktı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar duruma tepki gösterdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı