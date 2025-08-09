Bursa'da Hatalı Sollama Faciası: Cip Minibüs ve Otomobile Çarptı

Bursa'da Hatalı Sollama Faciası: Cip Minibüs ve Otomobile Çarptı
Güncelleme:
Bursa'nın İznik ilçesinde hatalı sollama yapan cip, karşı yönden gelen minibüs ve otomobile çarparak zeytin tarlasına uçtu. Olayda yaralananlar ayakta tedavi edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde hatalı sollama yapan cip, karşı yönden gelen karşı yönden gelen minibüsle ve otomobile çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Boyalıca Mahallesi'nde 16 BEZ 626 plakalı cip, önündeki traktörü sollamak istedi. Hızla yola çıkan 16 BEZ 626 plakalı cip, diğer şeride geçtiği esnada karşı yönden gelen 77 AAJ 931 plakalı minibüs ve 22 EH 153 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, cip zeytin tarlasına uçan cip kullanılmaz hale geldi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçlardaki vatandaşlar ayakta tedavi edilirken, yaşanan kazanın ardından kısa süreliğine tartışma yaşandı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
