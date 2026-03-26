Bursa'da çeşitli suçlardan kessinlemiş hapis cezası olan şüpheliler yakalandı

Bursa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan 24 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.U., hırsızlık suçundan 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D., uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. ile yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Polis ekiplerinin, kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. - BURSA

