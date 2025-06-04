Bursa'da Hapis Ceza Sevkinden Kaçmaya Çalışan Zanlı Yakalandı

Bursa'da Hapis Ceza Sevkinden Kaçmaya Çalışan Zanlı Yakalandı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 'yaralama' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.B., polis operasyonuyla evinde yakalandı. Zanlı, kaçmaya çalışırken ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

Bursa'da "yaralama" suçundan hakkında hapis cezası bulunan zanlı, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Sıcak anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi Gülsever Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri "yaralama" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.B.'nin evinde saklandığı bilgisini aldı. Alınan bilgiler üzerine operasyon için düğmeye basan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, evin çevresinde U.B.'yi aramaya başladı. Ekiplerin geldiğini öğrenen U.B., yan komşusunun evinin kömürlük kısmına saklandı.

Kaçmaya çalışırken ekipler tarafından etkisiz hale getirildi

Kömürlükten çıkan U.B., kaçmaya çalıştı. Ekiplerin dikkati sayesinde yakalanan U.B., etkisiz hale getirilerek muhafaza altına alındı. U.B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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