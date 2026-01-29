Haberler

Bursa'da halk otobüsünde zamanla yarış...Kalp krizi geçiren yolcu için acile kırdı

Bursa'da halk otobüsünde zamanla yarış...Kalp krizi geçiren yolcu için acile kırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da bir halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcu, şoför ve sağlık görevlisi yolcuların zamanında müdahalesi sayesinde hayata döndürüldü. Olay anı otobüs içi kamerasına yansıdı.

Bursa'da şehir içi halk otobüsünde kalp krizi geçiren bir yolcu, şoförün refleksi ve otobüste bulunan sağlık görevlilerinin zamanında müdahalesi sayesinde hayata tutundu. Şoförün eski ambulans şoförü olduğu, yolcular arasında sağlık görevlisi kişilerin de bulunduğu otobüste yaşananlar, "Otobüs ambulans gibiydi" dedirtti. Zamanla yarış ve o anlar ise araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde 35/G numaralı otobüste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sefer halindeki halk otobüsünde bir yolcu aniden fenalaştı. Durumu fark eden otobüs şoförü Muzaffer Sever, yolcularla birlikte ilk müdahaleyi yaptı. Otobüste bulunan ve sağlık görevlisi olduklarını belirten yolcular, kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcuya ilk yardım yaparak, Sever'e otobüsü acil servise sürmesini istedi. Hızlı bir kararla otobüs güzergahını değiştirerek, otobüsü Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendiren Sever, adeta zamanla yarıştı. Hastaneye kaldırılan yolcu tedavi altına alındı.

Yaşananları anlatan Sever, "Otobüste bir yolcunun fenalaştığını fark ettim. Arkaya döndüğümde bazı yolcuların sağlık görevlisi olduğunu öğrendim. Kalp krizi geçirdiğini anlayınca vakit kaybetmeden rotayı değiştirip hastaneye sürdüm. Ben de eski ambulans şoförüyüm. Hemen rotayı değiştirip, hastaneye ulaştırdık" dedi.

Yaşanan olay, araç içi kamera görüntülerine anbean yansırken, şoförün hızlı refleksi ve zamanla yarıştığı anlar vatandaşlar tarafından tam not aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığı şoke eden DNA raporu

Eski eşini ve oğlunu vurmuştu! DNA raporu mahkemede şok etkisi yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

F.Bahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan yıldız 300 bin euroya gitti
9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler

9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü