Dere ıslah çalışması alanında hafriyat kamyonunu devrildi: 1 yaralı - Haberler

Dere ıslah çalışması alanında hafriyat kamyonunu devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dere ıslah çalışması alanında hafriyat kamyonunu devrildi: 1 yaralı Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde İlhami E.idaresindeki 06 VID 42 plakalı toprak yüklü kamyon, Setboyu mevkiinde eğimli alana toprak dökmek isterken yan yattı.
Dere ıslah çalışması alanında hafriyat kamyonunu devrildi: 1 yaralı
BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde İlhami E.idaresindeki 06 VID 42 plakalı toprak yüklü kamyon, Setboyu mevkiinde eğimli alana toprak dökmek isterken yan yattı. Araç sürücüsü İlhami E., hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri yerde yatan İlhami E.'ye olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırdı. Bel bölgesinde ağrılar olduğunu belirten kazazedenin hayatı tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
İhlas Haber Ajansı / Gökhan Özhan - 3. Sayfa