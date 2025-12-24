Haberler

Ticari araç ağaca çarptı: 1'i çocuk 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hafif ticari aracın kontrolden çıkarak ağaca çarpması sonucu sürücü anne ve küçük çocuğu yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın ağaca çarptığı kazada, sürücü anne ve küçük çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Ebru A. (33) yönetimindeki 16 ANH 323 plakalı hafif ticari araç, kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki kızı 4 yaşındaki Zehra A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
