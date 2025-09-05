Bursa'da Gündoğdu Tepesi'nde Orman Yangını

Bursa'da bir çok ulusal ve yerli radyo ve tv vericilerinin bulunduğu Gündoğdu tepesine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye havadan ve karadan müdahale başladı.

Saat 14.00 sularında Gündoğdu tepesi olarak bilinen alanın sağ tarafında kalan ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüdü. Gündoğdu mahalle sakinleri tarafından fark edilip ihbar edilen yangına Orman ve itfaiye ekipleri tarafından arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi. Hızlı yayılan alevlere 2 helikopter ile de havadan müdahale edildiği belirtildi. - BURSA