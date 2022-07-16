Bursa'da gözüne kestirdiği çantayı otomobilin camını patlatarak çaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da gözüne kestirdiği çantayı otomobilin camını patlatarak çaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Bursa'da gözüne kestirdiği çantayı otomobilin camını patlatarak çaldı

Bursa'da şüpheli bir şahıs, park halindeki otomobilin camını kırarak içindeki çantayı çaldı.

Bursa'da şüpheli bir şahıs, park halindeki otomobilin camını kırarak içindeki çantayı çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs, otomobilde bulunan çantayı gözüne kestirdi. Bir süre uygun zamanı bekleyen şüpheli, otomobilin bir anda camı kırıp çantayı çalarak gözden kayboldu.

Hırsızlık anı ise anbean kameralara yansıdı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title