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Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı
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Bursa'da yabancı uyruklu şahıslara ücret karşılığı kalacak yer temin eden 2 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonda 21 kaçak göçmen gözaltına alındı ve adli süreç başlatıldı.

Bursa'da yabancı uyruklu şahıslara ücret karşılığı kalacak yer temin ettiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. 21 kaçak göçmen de operasyonda gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin edildiğini tespit ettiler. Operasyonda 21 yabancı uyruklu şahıs muhafaza altına alınarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. 14 şahsın kimliksiz olduğu ve 7 şahsın ise yasal kalış hakkının bulunmadığı tespit edildi. Şahıslar, geçmiş tarihte yasadışı yollarla ülkeye giriş yaptıklarını, çalışmak için Bursa'ya geldiklerini ve barınma ücreti olarak kişi başı aylık 3 bin TL ücret ödediklerini beyan etti. Yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin ederek işyerinde çalıştırdığı tespit edilen E.A. ve W.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda daireleri kiraya veren şüphelilerin H.A., N.D. ve D.G isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen H.A. isimli şahıs tutuklanırken, N.D. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan D.G. isimli şahsın yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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