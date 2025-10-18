Haberler

Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Şahıs Yakalandı

Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'den Bursa'ya kaçak yollarla göçmen getiren bir şüpheli, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Araçta tespit edilen 2 mülteci, Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. Sürücünün organize ettiği kaçakçılıkla ilgili detaylar ortaya çıktı.

İzmir'den Bursa'ya kaçak yollarla düzensiz göçmen getiren bir kişi kıskıvrak yakalandı. Araçtaki 2 mülteci Göç İdaresi İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den yasa dışı yollarla giriş yapan yabancı uyruklu şahısları taşıdığı tespit edilen bir binek otomobil, Bursa batı gişelerinde güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan incelemelerde sürücü dışında: 2 yabancı uyruklu şahsın olduğu kimliksiz il sınırları dışında zorunlu ikamet iznine aykırı şekilde bulunduğu tespit edildi.

Şahıslar, işlemlerin tamamlanması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Emniyet birimlerinin yaptığı araştırmada, söz konusu şahısların kişi başı 7 bin TL karşılığında İzmir'den İstanbul'a gelmek için araç sürücüsüyle anlaştıkları belirlendi. Organizatör olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı. Şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, göçmen kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Taraftarı heyecan bastı! Milli yıldızımız adım adım Galatasaray'a

Taraftarı heyecan bastı! Milli yıldızımız adım adım Galatasaray'a
CHP Kongresinde tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı

Kongrede tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
Bitmesine 2 dakika kalan maç yarıda kaldı! Nedeni inanılmaz

Bitmesine 2 dakika kalan maç tamamlanamadı! Nedeni inanılmaz
Ahırdan kaçan öfkeli boğa hıncını arabadan çıkardı

Görüntü Türkiye'den! Olanı biteni çaresizce izlediler
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor! Ücret 15 TL'den 7.500 TL'ye çıkıyor

Zaman daralıyor! Bu tarihten sonra cepten 15 TL değil 7.500 TL gidecek
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.