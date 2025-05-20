Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı
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İstanbul'dan Bursa'ya yasa dışı yollarla getirilen 9 yabancı uyruklu şahıs, yapılan operasyonla yakalandı. Araç sürücüsü kaçakçılık organizatörü olarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul'dan Bursa'ya yabancı uyruklu şahısların yasa dışı yollarla getirildiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli aracı Bursa Kuzey gişelerinde durdurdu. 9 göçmen, 1 organizatör yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde 34 plakalı araçta bulunan yabancı uyruklu sürücü T.İ.M.A. ile birlikte toplam 9 yabancı uyruklu şahıs tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheli aracı Bursa Kuzey gişelerinde durdurdu. Yapılan incelemede 7 kişinin kimliksiz ve yasal kalış hakkı bulunmadığı, 1 kişinin geçici koruma kimlik belgesine sahip olduğu, sürücü T.İ.M.A.'nın ise ikamet izin ihlali yaptığı ve hakkında yurtdışı çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin, İstanbul'dan Bursa'ya kişi başı ücret karşılığında taşındıkları ve toplamda 40 bin lira ödeme yaptıkları öğrenildi. Gözaltına alınan kimliksiz yabancı uyruklu şahıslar, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Operasyonda kullanılan araca el koyulurken, organizatör olduğu değerlendirilen sürücü T.İ.M.A., adli makamlara sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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